الأهلي يرفض احتراف حجازي

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القاهرة – طلب الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى من أحمد حجازى مدافع الفريق،عدم التفكير نهائياً فى مسألة الاحتراف الخارجى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك ردّا علي تصريحات وكيله نادر شوقي فى اليومين الماضيين بإمتلاك المدافع الدولي عروضا من بعض الاندية الأوروبية التى ترغب فى الاستفادة بقدراته الجيدة التى أعلن عنها بقوة من خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالجابون وظهوره بشكل جيد في هذه البطولة.

كان نادر شوقى كشف عن امتلاك حجازى عروضا أوروبية، وأن إدارة الأهلى لا تُمانع احترافه فى الصيف، مؤكدا أنه من المبكّر الحديث مع مسئولى القلعة الحمراء للسماح للاعب بالرحيل خاصة وأن فترة الانتقالات الشتوية لم يمر عليها سوى أسبوعين فقط،لكن البدرى وجهازه المعاون واجهوا كل ذلك برفض قاطع ، حسبما ذكر «اليوم السابع».

ورغم حصول الأهلى على توقيع احمد دويدار مدافع سموحة الحالي تمهيدا للإنضمام لصفوف الشياطين الحٌمر إلا أن الإصابات الكثيرة التي تُلاحق المدافع رامى ربيعة وغيابه طوال الفترة الماضية عن المشاركة مع الفريق بسبب الام الرٌكبة بالإضافة إلي اقتراب محمد نجيب من الرحيل عن النادي فى الصيف يجعلان الجهاز الفنى متمسك لأبعد الحدود بإستمرار حجازى وبقائه مع القلعة الحمراء بعيدا عن أي إغراءات مالية.