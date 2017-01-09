«الأوقاف المصرية» تدين حادث تفجير كمين «المساعيد» بالعريش

رؤية – أميرة رضا

القاهرة – نعى الدكتور محمد مختار جمعة -وزير الأوقاف المصري- اليوم الإثنين، ببالغ الحزن والأسى شهداء رجال الشرطة البواسل الذين أصابتهم يد الغدر والإرهاب بمدينة العريش، بعد أن تم استهدف كمين حي المساعيد الأمني غرب العريش، وراح ضحيته 9 شهداء و11 مصابًا من قوات الأمن و4 مدنيين.

وأكد وزير الأوقاف على أن يد الغدر والخيانة لن تزيدنا إلا قوة وصلابة وإيمانا بهذا الوطن وإخلاصًا في الدفاع عنه وعن كل حبة رمل منه ،مشيرًا إلى أن مصر ستظل صامدة أبية ولن تنكسر أمام الإرهاب الأسود ، وأن هذه الحوادث الإرهابية تؤكد لنا حجم التحديات التي يواجهها الوطن ورجال جيشه وشرطته البواسل، مما يتطلب منا الوقوف صفًّا واحدًا في وجه الإرهاب الغاشم حتى نجتثه من جذوره ، وما ذلك على الله (عز وجل) بعزيز ، سائلا الله (عز وجل) أن يتقبلهم عنده في الشهداء والصالحين ، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين منهم بالشفاء العاجل بإذن الله تعالى.