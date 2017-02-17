«الإخوان» ترسل خطابا تحريضيا ضد مصر إلى رئيسة وزراء بريطانيا

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القاهرة – اعترفت جماعة الإخوان الإرهابية، بخوفها من إرسال بريطانيا، أكبر بعثة تجارية لمصر خلال أيام، عبر توجيه وفد إخوانى لـ”تريزا ماى” رئيسة وزراء بريطانيا، لمحاولة إفشال الخطوة، حيث أصدر ما يسمى “مجلس الإخوان بتركيا”، بيانًا، أعلن فيه توجيه وفد إخوانى إلى العاصمة البريطانية لندن، لتسيلم خطاب ضد مصر إلى مكتب رئيسة الوزراء تريزا ماى.

وقال مجلس الإخوان بتركيا، فى بيانه التحريضى، إنه تقدم بخطاب لمكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى عن الأوضاع فى مصر، وأعلن فيه اعتراضه على إرسال بعثة تجارية إلى القاهرة، وفقا لـ«اليوم السابع».