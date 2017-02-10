الإدعاء الفرنسي يتهم رسميا مهاجم اللوفر بمحاولة القتل ضمن مخطط إرهابي

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باريس – وجه الإدعاء الفرنسي، الجمعة، الاتهام رسميا لمحمد الحماحمي المشتبه به في هجوم متحف اللوفر في الثالث من فبراير الجاري.

وذكر مصدر فرنسي مطلع أن قاضي مختص بقضايا الإرهاب وجه تهمة «محاولة القتل ضمن مخطط إرهابي» للمشتبه به في مستشفى جورج بومبيدو بباريس التي يخضع فيها للعلاج من الأعيرة النارية التي أطلقتها الدورية العسكرية التي تصدت له.

وأضاف المصدر أن القضاة سيصدرون في وقت لاحق قرارا بوضعه قيد الحبس الاحتياطي.

وكانت فرنسا قد أعلنت، الأربعاء، أنها حددت بشكل قاطع هوية المعتدي، مؤكدة أنه يدعى عبدالله الحماحمي، 29 عاما، وأنه مصري الجنسية.

وكان الحماحمي، بحسب المصادر الفرنسية، قد اكد للمحققين أنه «تحرك من تلقاء نفسه دون إيعاز من تنظيم (داعش) حين هاجم العسكريين الأربعة عند متحف اللوفر حيث توجه لاتلاف مقتنيات ثمينة انتقاما من عمليات القصف للتحالف الدولي في سوريا التي تشارك فيها فرنسا، وفقا لـ«المصري اليوم».