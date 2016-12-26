الإرهابيون.. تعرف على أشهرهم في عام 2016

تقرير- أحمد عبدالصبور
التطرف والقتل وحصد أرواح المدنيين، أصبحت مهنة ضربت العديد من الدول خلال عام 2016، قتلا ومصابين والفاعل «إرهابي»، التقرير التالي يرصد أشهر الإرهابيين لعام 2016.
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خالد وإبراهيم البكراوي الحصيلة 31 قتيلًا
خالد البكراوي مواطن بلجيكي، يبلغ من العمر 27 عامًا ومعروف بسجله الجنائي لدى الشرطة، أعلنت الشرطة أنه أحد الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في مطار بروكسل الدولي صباح يوم الثلاثاء 22 مارس.
وُصف خالد البكراوي بعد تفجيرات بروكسل بالشخص المطلوب “الخطير” و”المسلح”، ويُرجح أنه على صلة بمنفذي هجمات باريس.
إبراهيم البكراوي، حكم عليه بالسجن تسع سنوات لإطلاقه النار على أفراد من الشرطة خلال ملاحقة لكن لم يثبت عنه ارتباطه بأنشطة إرهابية.
وقد أعلنت الشرطة أنه قد يكون أحد الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في مطار بروكسل الدولي.
نجيم العشراوي، رافق هذا الرجل الأخوين البكراوي بحسب الصورة التي التقطتها الكاميرا، وقد شوهد -قبيل استهداف مطار بروكسل وهو يرتدي سترة وقميصا فاتح اللون ونظارات ويعتمر قبعة.
وبعد يوم واحد من هجمات بروكسل، أعلنت وسائل إعلام بلجيكية أن أجهزة الأمن اعتقلت هذا الرجل الذي يدعى نجيم العشراوي (25 عاما) في ضاحية أندرلخت قبل أن يعلن لاحقا أن عملية البحث عنه لا تزال مستمرة.
ولد نجيم العشراوي عام 1991 في شاربريك ببروكسل ويُكنى بـ”أبو إدريس”. سافر إلى سوريا في فبراير 2013، وكان محل بحث منذ 4 ديسمبر 2015.
اجتاز الحدود النمساوية المجرية في مستهل سبتمبر 2015 بهوية مزورة باسم سفيان كيال، وكان برفقته صلاح عبد السلام ومحمد بلقايد (الجزائري ذو الـ35 عاما الذي قتلته قوات الأمن البلجيكية في حي فوريست)، كان طرفا في تفجيرات مطار زافنتام، الذي أسفر عن مقتل 11 شخصا.
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عمر صديق متين الحصيلة 50 قتيلًا
منفذ الهجوم على ملهى ليلي للمثليين في فلوريدا، وكان قد بايع تنظيم الدولة الإسلامية قبل تنفيذه العملية، أدت العملية التي وقعت في شهر يونيو إلى مقتل 50 وإصابة 53، واعتبرته الصحافة الأمريكية الحادث بأنه أفظع العمليات في هذه الولاية الجنوبية.
ولد عمر صديق متين في نيويورك في نوفمبر 1986 لأبوين مهاجرين من أفغانستان، وانتقل مع عائلته لاحقاً إلى مقاطعة سان لوسي بولاية فلوريدا حيث نشأ، وأدرج على قوائم الناخبين في انتخابات 2006 حيث أدلى بصوته للحزب الديمقراطي، وتزوج عام 2009 من فتاة مسلمة تدعى سيتورا يوسفاي علي شيرزودا.
درس الحقوق في جامعة إنديان ريفر في ولاية فلوريدا، التحق عمر متين بشركة “جي 4 أس للأمن” وهي أكبر شركة أمن في العالم، وعمل بها حارسا أمنيا، وكان يحمل سلاحا في إطار عمله.
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أحمد شاتاييف “أبو ذراع” الحصيلة 43 قتيلًا
الهجوم على مطار أتاتورك بإسطنبول، من أكثر العمليات الأرهابية التي شهدتها تركيا عنفاً خلال عام 2016، ونفذ الهجوم ثلاث أشخاص روسي وأوزبكي وقرغيزي.
مدبر هجمة مطار أتاتورك، شيشاني “وهو من قام بتدريب الانتحاريين الثلاثة” .
مدرج بقائمة عقوبات الأمم المتحدة كقيادي مسؤول في “داعش” عن تدريب الناطقين بالروسية، إضافة إلى أنه مطلوب من السلطات في روسيا الحامل جنسيتها، وملاحق منذ أكتوبر الماضي من الأمريكيين.
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محمد لحويج بوهلال الحصيلة 84 قتيل
منفذ حادث الدهس في نيس بفرنسا، قتل 84 شخصا على الأقل وأصيب عندما اقتحم لحويج بشاحنة حشدا في مدينة نيس جنوب فرنسا.
يبلغ من العمر 31 عاما، ولد في تونس، كان يحمل تصريح الإقامة الفرنسية وللأشخاص الذين يعيشون في نيس.
ذكرت الأنباء أنه واجه صعوبات مالية وأنه يعمل سائقا، وحصل على تصريح شاحنة في أقل من سنة قبل الهجوم.
محمد ووالداه منفصلان ويعيشان في فرنسا، وكان معروفا لدى الشرطة بسبب خمس جرائم جنائية سابقة، ولا سيما فيما يتعلق بالعنف المسلح.
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أنيس العامري الحصيلة 12 قتيلًا
قتلته الشرطة الإيطالية في مدينة ميلان، بعد أن قام بحادث دهس برلين الإرهابي، الذي استهدف رواد سوق مخصص لعيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 49 آخرين، وفر هارباً إلى إيطاليا
يبلغ من العمر 24 عاما، تونسي الجنسية، كان معروفا لدى السلطات الألمانية؛ إذ سافر من إيطاليا حيث كان معتقلا لبعض الوقت، إلى ألمانيا مع لاجئين، وقال وزير الداخلية إن المشتبه به كان محل تحقيق للتخطيط لهجوم.
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مولود ميرت الطنطاش الحصيلة اغتيال السفير الروسي