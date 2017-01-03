الإرهاب «يُحرج» الشرطة الألمانية.. «فيديو»

رؤية – محمد عبدالله

برلين – يعتبر العام 2016 عاماً استثنائياً للأجهزة الأمنية الألمانية في مواجهة عدد كبير من العمليات الإرهابية التي استهدفت مناطق مختلفة من البلاد على مدار العام المنقضي أودت بحياة العشرات بين قتيل وجريح. آخر هذه العمليات كانت في 20 ديسمبر 2016، استهدف أحد أسواق أعياد الميلاد (الكريسماس) في العاصمة برلين، حيث قام تونسي يدعى أنيس العامري بسرقة شاحنة وقادها مسرعاً داخل السوق المخصص للمارة، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً، وإصابة 53 آخرين، بعضهم بإصابات خطيرة.

الحادث الأخير الذي تبناه تنظيم «داعش» طرح العديد من علامات الاستفهام حول جاهزية الأمن الألماني في مواجهة التحديات الأمنية التي تمر بها البلاد، الذي يواجه انتقادات شديدة واتهامات بالتقصير في مواجهة العمليات الإرهابية والكشف عن الإرهابيين وإلقاء القبض عليهم قبل تنفيذ عملياتهم.

يشير الصحفي حسن حسين، الخبير في الشؤون الألمانية، إلى العديد من الأمثلة التي تؤكد إخفاقات الأجهزة الأمنية الألمانية في مواجهة التحديات الأمنية، منها ما يتعلق بمنفذ عملية الدهس الأخيرة، والذي قتلته السلطات الإيطالية، في غياب تام للأجهزة الأمنية الألمانية، ما يثير الشكوك حول قدرة الأمن على مواجهة التهديدات الإرهابية.

في المقابل، قال مازن حسان، الخبير في الشؤون الألمانية، أنه لا يمكن القول بأن الأجهزة الأمنية أخفقت في مواجهة التهديدات الأمنية، إلا أنه أكد أن صبر المواطنين الألمان قد ينفذ سريعاً إذا لم يحصلوا على إجابات شافية من المسؤولين.

واعتبر الصحفي الألماني فابيان ليبر أن تصرف الشرطة الألمانية مع المشتبه بهم من شمال إفريقيا ليلة رأس السنة كانت قانونية، مشيراً إلى عدة معطيات، أهمها أنه لم يتم تفتيش الناس بسبب مظهرهم، وإنما داخل محطة قطارات كولونيا وكانوا جماعات وليس فرادي بالإضافة إلى أنهم قاموا بعمل عدواني على حد قوله.

عام 2016 “الاستثنائي” في ألمانيا، دفع بوزراء الداخلية على مستوى الولايات الألمانية إلى تعزيز تسليح الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية التي باتت محتملة، حيث تعتزم ولاية بافاريا استثمار نحو 30 مليون يورو هذا العام في معدات الوقاية من الرصاص، كما يخطط وزير داخلية ولاية شمال الراين-ويستفاليا رالف يجر لتزويد كافة سيارات الدورية بأسلحة رشاشة.

في ظل هذه الجهود من قبل السلطات الألمانية في محاولة للسيطرة على حالة “الاحتقان” التي قد تصيب المجتمع جراء استمرار العمليات الإرهابية، فهل تخيب الشرطة الألمانية الظنون وتنجح في مواجهة التحديات الأمنية في العام الجديد؟!