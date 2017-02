الإسباني «بيدرو المودوفار» رئيس مهرجان كان 70

رؤية

مدريد – وقع الاختيار على المخرج الأسباني بيدرو ألمادوفار ليكون رئيس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي في الدورة الـ70، المقرر انعقادها من 17 إلى 28 مايو المقبل.

وأصدر ألمادوفار بيان صحفي مساء أمس الأثنين، قال فيه: “أنني سعيد للغاية لتمكني من الاحتفال بهذه الدورة من مهرجان كان السينمائي الدولي من هذا المنصب المتميز، كما أنني ممتن وفخور وأشعر قليلًا بالارتباك”.

متابعًا: “أعى تمامًا مسئولية كوني رئيس لجنة التحكيم وأتمنى أن أكون على قدر العمل، ويمكنني أن أؤكد أنني سوف أكرس نفسى وجسدي وروحي لهذه المهمة، فهي جعلتني أشعر بالفخر والسعادة”.

سيكون ألمادوفار أول أسباني يتولى هذا المنصب، وبذلك سيخلف المخرج الإسترالي جورج ميلر مخرج سلسلة أفلام Mad Max.

ويشار إلى أنه في عام 1992، كان ألمادوفار عضوًا بلجنة تحكيم المهرجان وكان رئيسها آنذاك الفرنسي جيرارد ديبارديو، واختارات اللجنة فيلم My Best Intentions للفوز بالسعفة الذهبية.

كما أن هناك خمسة أفلام للمخرج الأسباني شاركت في المسابقة الرسمية؛ وهم All About my Mother، وVolver، وBroken Embraces، وThe Skin I Live In، وJulieta، كما أن فيلمه Bad Education كان فيلم الافتتاح عام 2004.