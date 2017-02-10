الإصابة تحرم أتلتيكو مدريد من خدمات «جودين»

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مدريد – يعاني اللاعب الأوروجوياني، دييجو جودين -مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني- من إصابة في عضلات الفخذ الأيمن تعرض لها في نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، الثلاثاء، أمام برشلونة، يرجح أن تبعده لأسبوعين.

ووفقًا لـ «سكاي نيوز» أوضح أتلتيكو في بيان له أن صورة الرنين المغناطيسي، التي خضع لها جودين، أمس الخميس، أظهرت «ضررًا من الدرجة الأولى في عضلات الفخذ الأيمن».

وقد يبتعد جودين لمدة أسبوعين، وسيغيب بالتأكيد عن مباراة، الأحد، ضد سلتا فيجو في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.

وتعرض جودين للإصابة في الشوط الثاني من إياب دور نصف النهائي لكأس إسبانيا أمام برشلونة حامل اللقب (1-1)، وخرج في الدقيقة 49 ودخل المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز بدلا منه.