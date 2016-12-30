الإفراج عن الروائية التركية آصلي أردوغان تحت رقابة قضائية

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إسطنبول- قضت محكمة في إسطنبول، بالإفراج تحت رقابة قضائية عن الروائية التركية آصلي أردوغان التي تمت محاكمتها بتهمة “الدعاية الارهابية” بعد أربعة أشهر أمضتها في السجن، والكاتبة واللغوية نجمية الباي.

وتستمر محاكمتهما بشان انشطتهما في صحيفة مؤيدة للاكراد مع تحديد الجلسة المقبلة في كانون الثاني/يناير، ووفقا للعادة المتبعة في تركيا، لم يطلق سراح الكاتبتين مباشرة في المحكمة، بل تم اصطحابهما الى سجن بكركوي في اسطنبول لاتمام معاملات ذلك، وفقا لوكالة «الأناضول».

كما اكدت صديقة الروائية عائشة غول توزيرين التي تابعت المحاكمة الافراج عن اردوغان مضيفة انها ستغادر السجن على الارجح حوالى الساعة 19,30 (16,30 ت غ). واضافت انه سيترتب على اردوغان ان تثبت حضورها للشرطة علما انه لا يمكنها مغادرة تركيا. وبدا انصار الكاتبتين التوجه الى سجن بكركوي للنساء لاستقبالهما.