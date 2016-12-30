الإمارات.. إجراءات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات رأس السنة

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أبو ظبي – تبدأ وحدات الشرطة بإمارات دبي والشارقة وأبو ظبي وام القوين والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، في اجتماعات مكثفة للتأكيد على خطة تأمين احتفالات رأس السنة، والعمل على انسيابية الحركة المرورية في كافة الطرق الداخلية والخارجية بالإمارات، والعمل على منع أية مظاهر أو أعمال من شأنها أن تعكر صفو الاحتفال بهذه المناسبة.

وتتضمن خطة التأمين تكثيف التواجد الأمنى بجميع أماكن الاحتفالات والشوارع والطرق والأماكن السياحية والأماكن العامة التى تشهد ازدحامات مرورية وكثافة مرتفعة، سواء من قبل المواطنين الإماراتيين أو المقيمين أو السائحين الذين يحرصون على قضاء أجازة رأس السنة فى الإمارات، والاستمتاع بالاحتفالات المقامة حسب ما نقلت وكالة أنباء «أ ش أ».

كما تضمنت خطة التأمين تشكيل فرق متخصصة؛ لمراقبة أماكن الاحتفالات وأماكن تنفيذ الألعاب النارية والأسواق والمناطق السياحية الجبلية والبرية وأماكن إقامة المخيمات؛ لضمان سلامة الجميع أثناء الاحتفالات وطوال فترة الأجازة المقررة لهذه المناسبة.

ودعت وزارة الداخلية الإماراتية هواة المناطق الجبلية والبرية إلى ضرورة توخى الحيطة والحذر، واتباع كافة إرشادات الأمن والسلامة فى تلك المناطق، والتواصل الفورى مع غرف العمليات بالقيادة، وعلى أرقام الطوارئ، فى حالة حاجتهم للمساعدة أو لأى ظرف طارئ حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم.

كما أهابت بكافة السائقين ومستخدمى الطريق وأفراد الجمهور بصفة عامة، الحرص على الأمن، والالتزام بقوانين السير والمرور، والتعاون مع الشرطة فى المحافظة على الأمن والهدوء والتقيد بالنظم والقوانين.