الإمارات الأولى عربيًا في «الازدهار» و«الابتكار العلمي»

رؤية

أبو ظبي – عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العام الجديد بالمزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة لتستكمل خطواتها المدروسة نحو تتويجها واحدة من بين أفضل دول العالم في مختلف المجالات بحلول الذكرى الخمسين لقيام الاتحاد تجسيدًا لرؤية الإمارات 2021.

ووفقا لما نقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، نجحت الإمارات في تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2016 والتي شملت قرارات ومبادرات ومشروعات ضخمة تمكنها من تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، فعلى الصعيد الدولى تصدرت دبي القائمة العربية والـ41 عالميًا في مؤشر الازدهار العالمي، كما تبوأت المركز الأول عربيًا والـ41 عالميًا أيضًا في مؤشر الابتكار العلمي، وكذلك تصدرت ترتيب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت في المرتبة الـ28 عالميًا في مؤشر السعادة العالمي.

وعلى المستوى الثقافي، كان 2016 عامًا استثنائيًا للإمارات، فمنذ إعلانه عامًا للقراءة عاشت دبي عرسًا ثقافيًا معرفيًا غير مسبوق بما تضمَّنه من فعاليات ومبادرات كللت بإصدار قانون القراءة الأول من نوعه في المنطقة.

وكان للمرأة الإماراتية نصيب كبير من إنجازات العام الماضي ففي سابقة عربية ارتفع تمثيل المرأة الإماراتية في التشكيل الوزاري الجديد عام 2016 إلى ثماني حقائب وزارية، كما تبوأت ابنة الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر معدل التحاق المرأة بالتعليم العالي وذلك وفقًا لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2016، كما احتلت المرتبة الـ26 على مستوى العالم من حيث قوة جواز السفر.