الإمارات تدين هجوم إسطنبول الإرهابي

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أبو ظبي – أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة إسطنبول الليلة الماضية وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ووفقا لما نقلت وكالة «وام»، أكدت في البيان موقف الإمارات الثابت تجاه نبذ العنف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة والداعي إلى تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة من جذورها والتي تهدد أمن و استقرار دول العالم كافة.

وأعربت الوزارة عن تضامن الدولة ووقوفها إلى جانب الجمهورية التركية في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها.

كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لتركيا حكومة وشعباً وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يهدف إلى قتل الأنفس وترويع الآمنين بما يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية.