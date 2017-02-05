الإمارات وتركيا تتطلعان لزيادة الاستثمارات

رؤيـة

أنقرة – تبحث كل من الإمارات وتركيا خلال الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة، تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية.

وأفادت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الأحد، أن وفدًا اقتصاديًا رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، سيبحث في أنقرة خلال اليومين القادمين، تطوير حجم التجارة، وصياغة نموذج للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في قطاع السياحة، والضيافة، والصناعات الغذائية، والنقل، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية والرعاية الصحية، مع بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني.

وتشكل السوق التركية معبرا مهما للمنتجات والصادرات الإماراتية، إلى عدد من الأسواق الأوروبية والآسيوية.

وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وتركيا بنهاية عام 2015، نحو 7.4 مليارات دولار شاملة المناطق الحرة، لتأتي تركيا في المرتبة 15 عالميا بين شركاء الإمارات التجاريين، وسادس أكبر مستورد من الدولة، والـ 13 على قائمة الدول المصدرة للإمارات.

(وكالات)