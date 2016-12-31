الإمارات.. وزير الطاقة يتطلع لتعافي واتزان السوق النفطية في 2017

رؤية

أبوظبي – أعرب سهيل محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن أمله في أن يكون العام الجديد 2017، “سنة تعافٍ واتزان للسوق النفطية العالمية”.

وقال “المزروعي” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “نودّع اليوم عاماً صعباً على المنطقة والصناعة النفطية، ونتمنى أن يكون عام 2017 عام خير وسلام، وعام تعافي واتزان للسوق النفطية”.

وتابع الوزير الإماراتي، “كما أن عام 2016 كان عام مليئاً بالانجازات لدولة الإمارات، وكذلك لوزارة الطاقة، ونتمنى أن نطلق استراتيجية الدولة للطاقة في عام 2017”.

والإمارات، العضو في منظمة “أوبك”، هي سادس أكبر منتج للنفط في العالم، وتنتج نحو 2.9 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 3% من الإنتاج العالمي.

(وكالات)