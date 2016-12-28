الإنتربول السعودي يسلم متهما هاربا من أحكام بالسجن

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القاهرة – شهدت صالة الوصول بمطار القاهرة اليوم الأربعاء تسليم الإنتربول السعودي لنظيره المصري متهما هاربا من تنفيذ عدة أحكام قضائية بالسجن فى قضايا نصب وشيكات بدون رصيد فى إطار التعاون الأمنى بين مصر والسعودية.

وصرحت مصادر أمنية مسئولة بالمطار بأن المتهم وصل بصحبة ثلاثة من رجال الإنتربول السعودى على رحلة الخطوط السعودية رقم 311 والقادمة من الرياض وتم تسليمه إلى الإنتربول المصرى والذى إصطحبه لإتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المتهم بالسجن حيث قام الإنتربول المصرى بإرسال ملف الإسترداد الخاص بالمتهم إلى نظيره السعودى بعد تحديد مكان هروبه بالمملكة وبعد قيام الإنتربول السعودى بالقبض على المتهم تم ترحيله إلى مصر ، حسبما ذكر “صدى البلد”.