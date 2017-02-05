الإنتربول المصري يجدد مطالباته لتسليم مطلوبين على رأسهم القرضاوي

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القاهرة – ناشد الإنتربول المصرى بعض الدول، لتسليمهم متهمين مصريين هاربين من الملاحقات القضائية.

وجدد الإنتربول إرسال نشرات حمراء لعدد من الدول، للمطالبة بتسليم متهمين مصريين هاربين من الملاحقات القضائية المصرية، ومتورطين فى قضايا جنائية وسياسية فى مصر.

ومن أبرز الأسماء المصرية التى تصدرت نشرات الإنتربول، الشيخ يوسف القرضاوى وعاصم عبد الماجد، ومدحت الحداد، شقيق عصام الحداد مساعد المعزول محمد مرسى، المسؤول عن نشاط جماعة الإخوان فى تركيا، وهو أحد القيادات الموالية لجبهة محمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومدحت الحداد.

كما تضمنت النشرات أسماء أخرى من جماعة الإخوان، أبرزهم محمود حسين، الأمين العام للجماعة، وصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، ومحمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط السابق، وعمرو دراج القيادى بالحرية والعدالة، ومجدى سالم، القيادى بالبناء والتنمية، وخالد الشريف، المتحدث باسم البناء والتنمية، ومراد غراب قيادى بحزب الفضيلة.

وحوت القوائم، يحيى السيد إبراهيم موسى، المتحدث باسم وزارة الصحة فى عهد الإخوان، والهارب لتركيا والمتهم الرئيس فى واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، تبين أنه كان يقود مجموعة كبيرة من كوارد التنظيم فى مصر، لارتكاب عمليات إرهابية، وأنه تواصل مع مجموعة من شباب جماعة الأزهر، وطلب منهم السفر لغزة، لتلقى تدريبات عسكرية والعودة للقاهرة، لتنفيذ حادث اغتيال النائب العام السابق، بحسب «مبتدا».