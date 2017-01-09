الإنجليزي مارك باتلر يعرض أعماله السريالية في القاهرة

رؤية

القهرة- يفتتح الدكتور حسام بدراوى معرضًا تشكيليًا للفنان الإنجليزي مارك باتلر، تحتضنه قاعة أوستراكا للفنون بقلب القاهرة، غدًا الثلاثاء 10 يناير، في تمام السابعة مساءً بحضور لفيف من الفنانين.

وقال الفنان محمد حميدة مدير الجاليري، أن المعرض يضم مجموعة متميزة من الأعمال السريالية لمارك باتلر تتناول قضايا تغيير الفكر وتنويره، ويأتي ضمن خطة جاليري اوستراكا في تنظيم العديد من المعارض الفنية للفنانين الأجانب هذا العام بهدف إثراء الحركة التشكيلية والخروج بها من الرتابة والتقليدية وذلك عن طريق استضافة فنانين لتعود القاهرة مركزًا للفنون بالعالم كسابق عهدها.

وسوف تُقام ورشة فنية مفتوحة على هامش المعرض الذي يستمر حتى 30 يناير الجاري بمقر الجاليري بميدان التحرير.