الإندبندنت: تعديلات الدستور تُعزز قبضة أردوغان

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لندن- سلطت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، اليوم الثلاثاء، الضوء على تصويت البرلمان التركى، لصالح المضى قدما فى مشروع قانون بشأن إصلاح دستورى من شأنه السماح للرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالبقاء فى منصبه حتى 2029.

وأوضحت الصحيفة، على موقعها الإلكترونى، أن القانون يشمل إدخال تغييرات جذرية على الذراع التنفيذية للحكومة، والقدرة على تعيين وإقالة وزراء الحكومة والتى من شأنها أن تصبح من اختصاص الرئيس بدلا من رئيس الوزراء.

ورأت الصحيفة أن التعديلات تسمح لأردوغان بأن يصبح زعيم الحزب الحاكم وهو فى منصبه مرة أخرى، وربما البقاء فى السلطة لمدة 12 عاما أخرى.

يذكر أن إقرار الإصلاح التشريعى يجب أن يحصل على تأييد 330 عضوا فى البرلمان التركى البالغ عدد أعضائه 550، من أجل طرحه للاستفتاء العام المتوقع إجراؤه فى الربيع المقبل.