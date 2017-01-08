الاحتلال الإسرائيلي يخترق الأجواء البرية والبحرية اللبنانية

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بيروت – تعرضت الأجواء اللبنانية، السبت، لاختراق جديد، من قبل طائرتي استطلاع إسرائيليتين، ذكر بيان للجيش اللبناني، أن الطائرة الأولى اخترقت الأجواء فوق بلدة كفركلا، وحلقت بشكل دائري فوق مناطق رياق والبقاع الغربي، قبل أن تغادر الأجواء اللبنانية.

وأضاف البيان أن طائرة استطلاع إسرائيلية أخرى اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش.

وأشار الجيش اللبنانى – فى بيانه – أن زورقا حربيا تابعا لإسرائيل اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل رأس الناقورة لمسافة 296 مترا ولمدة 5 دقائق، موضحا أنه تجرى متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان، بحسب ما أفادت به «وكالة أنباء الشرق الأوسط».