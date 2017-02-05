الاحتلال البريطاني للعراق في «الطريق الطويل إلى بغداد»

رؤية

القاهرة- صدر حديثا عن دار الرافدين للطباعة والنشر، الترجمة العربية لكتاب «الطريق الطويل إلى بغداد»، للصحفي والروائي البريطاني إدموندي كاندلر، والذي ينقل فيه تفاصيل المعارك التي جرت على أرض بلاد ما بين النهرين.

يتناول المؤلف سيرة الحملة البريطانية لاحتلال العراق منذ مغادرة قوة الحملة الهند في السادس عشر والثامن عشر من أكتوبر 1914 وتجمُّعها في البحرين ثم توجهها إلى العراق لاحتلال الفاو والشعيبة والكوت والناصرية ومدن العراق الأخرى في الجنوب والوسط. ويختتم المجلد الأول بفصل يتناول الطقس الحار بعد سقوط الكوت و الفترة المأسوية الطويلة التي مرَّت بها القوات البريطانية.

يتناول هذا الكتاب في المجلد الثاني لمؤلفه كاندلر سيرة الحملة العسكرية البريطانية بقيادة الجنرال مود في بلاد ما بين النهرين واحتلال بغداد في العام 1917.