الاحتلال يؤجل المصادقة على 490 وحدة استيطانية جديدة بالقدس

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القدس المحتلة – أجلت لجنة التنظيم والبناء المحلية في بلدية الاحتلال بالقدس، اليوم الخميس، المصادقة على بناء 490 وحدة استيطانية جديدة في حيي راموت ورمات شلومو شمالي المدينة المحتلة.

وذكرت مصادر في بلدية الاحتلال للاذاعة الاسرائيلية، أن القرار الدولي ضد الاستيطان لن يؤدي إلى وقف عمليات البناء في القدس المحتلة

وتوقعت المصادر أن تصادق اللجنة المذكورة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشرقي القدس.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الجمعة الماضي قرارًا يدين البناء الاستيطاني الإسرائيلي، ويطالب بوقفه، بأغلبية 14 صوتًا مقابل امتناع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أثار غضبًا إسرائيليًا.