الاحتلال يتوغل بشكل محدود إلى قطاع غزة

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غزة – توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، في أراضي زراعية شرق بلدة القرارة، شمال شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن 8 آليات عسكرية إسرائيلية تضم 4 جرافات و4 دبابات انطلقت من مواقع “كيسوفيم” العسكرية على الشريط الحدودي شرق البلدة، وتوغلت لمسافة 150 متراً في أراضي المواطنين الزراعية.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية التوغل تتزامن مع تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة، وتقوم الجرافات بأعمال تجريف في أراضي المواطنين الحدودية وتضع حواجز ترابية في المنطقة المستهدفة.