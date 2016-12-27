الاحتلال يدرس شراء مئات الصواريخ تحسبا لمواجهة مع لبنان

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القدس المحتلة – قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي شراء مئات الصواريخ لاحتمالية مواجهة مقبلة على الجبهة اللبنانية.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء “إن إسرائيل تدرس الاستحواذ على مئات الصواريخ والقذائف تحسباً لصراع ممكن مع لبنان”.

وأوضحت أن الجيش يهتم في تطوير صواريخ تصل مداها إلى 150 كيلو متر، وشراء صواريخ أرض- أرض والتي يمكنها أن تحمل رؤوساً متفجرة مداها من 300 – 600 كيلو متر.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن مسؤولي وزارة الجيش يبحثون في الحصول على المئات من الصواريخ والقذائف الدقيقة التي يمكنها تدمير أية أهداف في لبنان.