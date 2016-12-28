الاحتلال يستمر في الاستيطان.. وترامب: أصمدي يا إسرائيل

رؤية – أحمد عبدالصبور

وافقت إسرائيل، اليوم الأربعاء، على بناء مبنى استيطاني في حي فلسطيني بالقدس الشرقية المحتلة، رغم قرار مجلس الأمن بإدانة ومنع الإستطيان.

ويأتي قرار إسرائيل بعد أيام من قرار مجلس الأمن، الذي قوبل برفض تام من الجانب الإسرائيلي وإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

كما أعلن ترامب اليوم، عبر صفحتة علي توتير، بأنه لن يسمح بالتعامل مع إسرائيل بازدراء وقلة احترام، على حد وصفه.

وانتقد ترامب سياسات الإدارة الأميركية في الفترة الأخيرة، وطمأن إسرائيل قائلاً، “أصمدي يا إسرائيل، 20 يناير يقترب بسرعة”.