الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

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رام الله – اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرة فلسطينيين، من محافظات الضفة الغربية، فجر اليوم الأحد.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل ستة فلسطينيين من محافظة بيت لحم، وهم: الفتى محمد رائد حمامرة (16 عاماً)، من بلدة حوسان، أحمد ابراهيم العمور من بلدة تقوع، ليث عطية شوشة (19 عاماً)، من مدينة بيت لحم، علاوة على اعتقال الشقيقين محمد وأحمد رشاد عيسى والأسير المحرر قصي عيسى من بلدة الخضر.

واعتقل الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من محافظة نابلس، وهم: أنس عبد الفتاح وجمال محمد مرشود من مخيم عسكر الجديد، وأحمد خليل جبارة من مخيم بلاطة.

فيما اعتقل الشّاب محمد مصطفى صبري الخطيب من بلدة دير نظام في محافظة رام الله والبيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال اعتقل خمسة فلسطينيين من محافظتي جنين ونابلس خلال يومي الجمعة والسبت.