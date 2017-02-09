الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة بينهم طفلين

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القدس المحتلة – اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 11 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الخميس.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل المواطن عودة أحمد عودة القاضي (50 عاماً)، ونجله مصطفى من بلدة مزارع النوباني في محافظة رام الله والبيرة.

واعتقل أيضاً مواطنين من محافظة الخليل، وهما: محمد كامل اقطيل ونافذ الشوامرة، علاوة على اعتقال آخرين من محافظة بيت لحم، وهما: أحمد العمور (24 عاماً)، من بلدة تقوع، والطفل علي الجواريش (13 عاماً)، من مخيم عايدة.

فيما اعتقل الأسير المحرر سامر الديسي والشّاب محمد الديسي من بلدة كفر عقب قضاء القدس، والطفل محمد يعقوب صيداوي (14 عاماً)، من بلدة الرام شمال القدس.

واعتقلت قوات الاحتلال عبد السلام مصطفى بدوي (40 عاماً)، من ضاحية شويكة في محافظة طولكرم، والشاب أحمد فايز سعدي من مخيم جنين.