الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا من الضفة بينهم أطفال

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القدس المحتلة – قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال اعتقلت (21) فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم قاصرون، وقد تركزت عمليات الاعتقال في محافظتي بيت لحم، وقلقيلية.

وأوضح نادي الأسير في بيانه، أن تسعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات ومناطق في محافظة بيت لحم غالبيتهم من الأسرى المحررين، وهم: مازن محمد زواهرة (20 عاماً)، أمين ابو عاهور (21 عاماً)، خضر أحمد مسالمة (55 عاماً)، وفادي طقاطقة (18 عاماً)، إضافة إلى آدم محمود درويش (15 عاماً)، وعيد كامل الكامل (29 عاماً)، وجواد إبراهيم طقاطقة (16 عاماً)، وشفيق علي ردايدة (50 عاماً)، وأيمن عيسى حمدان، وهو أحد الأسرى الذين خاضوا إضراباً عن الطعام ضد الاعتقال الإداري.

فيما جرى اعتقال لأربعة مواطنين من محافظة قلقيلية وهم: عصام صلاح سويلم (39 عاماً)، وخالد سويلم (24 عاماً)، علاوة على الشقيقين عمر أحمد سليم (22 عاماً)، وأسامة (23 عاماً).

ومن القدس اُعتقل كل من: القاصر أمير درباس، والقاصر براء محمود، ومجد علي ابو سكران (16 عاماً)، إضافة إلى بشار محمود، ومحمد فوزي عبيد.

وذكر نادي الأسير أن مواطنين جرى اعتقالهما من محافظة الخليل وهما: عماد حمدي ابو خلف (25 عاماً)، ويوسف خيري ابو سنينة (19 عاماً)، علاوة على فتى آخر من مخيم الجلزون في محافظة رام الله والبيرة وهو، يوسف محمد الغليظ (16 عاماً).