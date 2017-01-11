الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيًا بينهم لواء ومحافظ سابق

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الضفة الغربية – اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجراليوم الأربعاء،24 فلسطينيًا من أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.

وقال بيان جيش الاحتلال ان قواته اعتقلت فجراً، 24 فلسطينيا في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وبحسب المصادر المحلية فقد اعتقل كل من محافظ جنين السابق اللواء طلال دويكات من بلدة عسكر البلد بنابلس، إلى جانب الشاب مراد حميدان من مخيم بلاطة شرقي المدينة، فيما داهمت عشرات المنازل بعد إقتحام بلدة عورتا جنوب المدينة.

وفي بلدة تقوع إلى الجنوب من بيت لحم اعتقلت كل من الجريح عمار ياسر العمور، وبراء رائد العمور ، خليل عماد العمور، مؤيد محمد حسن حميد، لؤي حابس العمور، قصي محمود العمور، سامي علي صباح ، سفيان عود لله العمور، سليمان خالد العمور، عبدالله يوسف البدن، مأمون سليم صباح.

وبعد اقتحام موسع لمخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم أعتقلت أربعة شبان وهم إبراهيم فياض، إسلام الفودة، نايف أبو الرب، ومصعب صباغ.

بالإضافة الى اقتحام بلد بيت ريما شمال مدينة رام الله واعتقال علي الريماوي.

وكان بيان جيش الاحتلال فإن 11 شاباً تم اعتقالهم من بلدة تقوع، وأربعة من مخيم نور شمس، وشابا من بلدة الزاوية القريبة من سلفيت، وآخر من بلدة بيت أمين القريبة من قلقيلة، وإثنين من منطقة أم الشرايط في قلب مدينة رام الله، وآخر من بلدة قطنة شمال غرب القدس، وشابين من مخيم بلاطة شرقي نابلس، وشابا من دروا جنوب الخليل، وشابا من بلدة بيت ريما.