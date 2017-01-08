الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الضفة الغربية

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الضفة الغربية – أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن قوات من الجيش اعتقلت الليلة الماضية أربعة فلسطينيين من الضفة الغربية.

ولم تذكر الإذاعة الإسرائيلية، التي أوردت الخبر، ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية، ولكنها ذكرت أنه “يشتبه فيهم بالضلوع في نشاطات إرهابية والإخلال بالنظام العام”، وفقا لوكالة «الأنباء الألمانية».

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب الشعبي المحلي والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب”.