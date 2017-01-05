الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من مناطق مختلفة

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رام الله – اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ستة مواطنين من محافظات: الخليل، وطوباس، وقلقيلية.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أن ثلاثة مواطنين من محافظة طوباس اُعتقلوا منهم أسيران محرران وهم: مصعب سياج، وبلال صوافطة، بالإضافة إلى رامي شريدة. كما اُعتقل مواطنان من محافظة الخليل وهما: ناهد نسيم عناتي، و مواطن آخر من مدينة دوار لم تعرف هويته، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة كفر قدوم في محافظة قلقيلية، وهو: أسامه عبد الرازق عامر.

وذكر نادي الأسير أن مواطناً جرى اعتقاله من يوم أمس من محافظة بيت لحم وهو عارف محمد صالح (22 عاماً).

هذا وأشار نادي الأسير إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بداية العام حتى تاريخ اليوم، وصلت إلى (100) حالة على الأقل بينهم ثلاث نساء، و18 طفلاً.