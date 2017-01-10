الاحتلال يعتقل 7 أطفال من مدينة القدس

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القدس المحتلة – اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الثلاثاء، 7 أطفال، من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت الناطقة باسم شرطة الاحتلال، أن “الجيش اعتقل 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين الـ12، والـ14 عاما، بحي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، خلال مواجهات استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل”.

وأضافت “أنه تم اعتقال 4 أطفال آخرين من داخل البلدة القديمة، بسبب “رش كتابات باللغتين العربية والعبرية على جدران، وأبواب دكاكين في المنطقة، تُمجّد وتثني على عملية الدهس التي نفذها قبل أيام الشهيد فادي قنبر في القدس، وأدت إلى مقتل 4 جنود، وإصابة 15 آخرين بجروح