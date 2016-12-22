الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين ويغلق مداخل رام الله الشمالية

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القدس المحتلة – اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 9 فلسطينيين من الضفة.

وبين نادي الأسير الفلسطيني، أن خمسة فلسطينيين جرى اعتقالهم من محافظة طولكرم، وهم: سند رياض زهدي أبو شنب (18 عاما)، والشقيقان أحمد وأدهم فارس الجيوسي، بالإضافة إلى فواز رشيد الجيوسي وطارق محمد أبو ليمون.

ومن محافظة الخليل، اعتقل الاحتلال فلسطينيين اثنين، وهما: زيد ماجد محمد الجعبة (23 عاما)، وأحمد أبو جودة.

كما اعتقل مواطن آخر من محافظة قلقيلية وهو صابر محمد داوود (42 عاما)، وهو أسير محرر قضى سابقا أربع سنوات ونصف.

يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت كذلك المحرر محمد علان من محافظة نابلس وأفرجت عنه لاحقا.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت يوم أمس ثلاثة أطفال من القدس، وهم: محمد أبو جمعة (15 عاما)، وعدي أبو جمعة (15 عاما)، وعبد الهادي أبو غزل (13 عاما).

كما وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجز عطارة وعين سينيا والنبي صالح أمام المتوجهين إلى مدينة رام الله.