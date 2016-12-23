الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة قرب نابلس

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القدس المحتلة – قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، باقتحام مخيم بلاطه للاجئين قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر رسمية فلسطينية ان الاحتلال اطلق النار صوب احد الشبان في المخيم ما ادى الى اصابه بجروح متوسطة، وجرى اعتقال آخر.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اقتحموا منازل عدة تعود لعائلة أبو حمادة واعتقلوا الشاب جابر أبو حمادة، بتزامن مع إطلاق نار كثيف وعشوائي، ما تسبب بإصابة شاب بعيار ناري بالبطن ووصفت جروحه بالمتوسطة.

وأشارت إلى أن الاقتحام طال أيضا منزل المواطن محمد الدجاني وبيت الحاج بسام أبو جابر.

واشارت مصادر عبرية الى ان احد جنود الاحتلال اصيب بجروح اثناء العملية في مخيم بلاطه دون ان توضح مدى الاصابة، لكنها اشارت الى ان طلقا ناريا فلسطينيا اصابه بقدمه.