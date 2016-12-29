الاحتلال يقرر تسليم جثماني فلسطينيين استشهدا عام 2003

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القدس المحتلة – أعلنت “إسرائيل” الليلة بأنها ستفتح قبرين لفلسطينيين دفنا في مقبرة في بئر السبع، و ذلك من أجل تأكيد هويتهما، تمهيدا لإعادة جثمانيهما لأسرهما.

ووفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فالشهيدين هما سامر نوري وعيسي بدير، حيث قاما بتنفيذ عمليات أدت لمقتل 25 “إسرائيلياً” في تل أبيب ومدينة رشون لتسيون في عامي 2002 وفي يناير عام 2003 حيث قتل 32 “إسرائيلياً” وجرح المئات.

وقد واجه قرار “إسرائيل” ردود فعل غاضبة من ذوي “الإسرائيليين” الذين قتلوا في تلك العمليات، كما أثار القرار غضب أسرة الجندي الأسير في غزة هدار غولدن التي تناضل منذ وقت طويل من اجل استعادة ابنها.

وقال بيان صدر عن أسرة غولدن: “لا توجد لحكومة نتنياهو أي سياسة ضد حماس ولا عقاب ضد حماس لإجبارها لإعادة هدار غولدن وارون شاؤول”.