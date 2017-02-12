الاحتلال يقرّ مشروع قانون منع الآذان

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القدس المحتلة – صادقت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات، اليوم الأحد، على مشروع “قانون المؤذن” ما سيسمح بعرضه أمام الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.

وبحسب ما نشرت المواقع العبرية فقد صادقت اللجنة الوزارية على المشروع بعد تعديله، والذي يحدد فيه منع الاذان عبر مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا، وسيتم عرض مشروع القانون أمام الكنيست الاربعاء القادم للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.

وأشارت هذه المواقع أن عضو الكنيست موتي يوجف من حزب “البيت اليهودي” وعضو الكنيست دافيد بيطون من حزب “الليكود” هما من تقدما بمشروع هذا القانون، الذي جرى عليه تعديلات ساهمت بموافقة احزاب المتدينين عليه، حيث شملت التعديلات اخراج “صفارة السبت” من مشروع القانون، وأبقت على صوت الاذان والذي جرى تحديد منعه في ساعات محددة.