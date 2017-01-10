الاحتلال ينفذ عملية انتقام جماعي في القدس المحتلة

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القدس المحتلة – قرر وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، قرر في نهاية مشاورات أجراها، أمس الإثنين، مع جهات في جهاز الشاباك الاستخابري وسلطة الإسكان والهجرة، سحب مكانة الإقامة الدائمة في القدس من والدة فادي القنبر الذي نفذ عملية حي قصر المندوب السامي، وسحب الإقامة ايضا، من 12 فردا من أقرباء العائلة.

وتعتبر هذه الخطوة استثنائية لم يسبق اللجوء اليها حتى الان. ويسود التقدير بأن العائلة لن تتمكن من الالتماس الى العليا الاسرائيلية لأنها ليست اسرائيلية. وقرر درعي اللجوء الى هذه الخطوة بعد مشاورات مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بينيامين نتنياهو الذي دعم قراره.

وقرر درعي بناء على معلومات وفرها له الشاباك سحب الاقامة من كل ابناء العائلة من الدرجتين الاولى والثانية الذين لا يحملون المواطنة الاسرائيلية، وهذا يعني فقدان 13 فردا من ابناء العائلة لحق الاقامة في القدس حسب القوانين الاحتلالية الاسرائيلية .