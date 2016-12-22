الادعاء الألماني يصدر أمر اعتقال ضد التونسي العماري

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برلين- أصدر الادعاء العام الاتحادي الألماني، اليوم الخميس، أمر اعتقال ضد الشاب التونسي أنيس العماري (24 عاماً) بتهمة الهجوم بشاحنة على أحد أسواق أعياد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين، بحسب متحدثة باسم الادعاء في مدينة كارلسروه الألمانية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال وزير الداخلية الألماني، توماس دي مايتسيره، اليوم الخميس إن “المحققين الألمان يعتقدون أن هناك “احتمالاً كبيراً” أن المشتبه به التونسي أنيس عماري، الذي يجري البحث عنه فيما يتعلق بهجوم الإثنين على سوق لعيد الميلاد في برلين هو منفذ الهجوم”.