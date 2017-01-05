الاستخبارات الأمريكية تتهم مسؤولين روس بهجمات الإنترنت

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واشنطن- قالت وكالة الاستخبارات الأمريكية، اليوم الخميس، أن كبار المسؤولين في روسيا مسؤولون عن هجمات الانترنت التي استهدفت الولايات المتحدة.

وبحسب العربية الحدث، أضافت وكالة الاستخبارات أن الروس نشروا معلومات كاذبة على الانترنت لزرع الشك والارتباك بين صفوف الناخبين الأمريكين.

من جانب آخر قال ثلاثة مسؤولين بالولايات المتحدة، إن أجهزة مخابرات أمريكية حصلت على ما تعتبرها “أدلة قاطعة” على قيام روسيا بالقرصنة الإلكترونية لأنظمة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، وسربت ما حصلت عليه من معلومات إلى موقع ويكيليكس عبر طرف ثالث.

وكان مسؤولون أميركيون قد خلصوا قبل شهور إلى أن أجهزة مخابرات روسية هي التي أصدرت توجيهات بتنفيذ عملية التسلل، لكنهم لم يكونوا واثقين من قدرتهم على إثبات أن روسيا تحكمت في تسريب معلومات أضرت بالمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية، التي جرت في نوفمبر 2016، هيلاري كلينتون.