الاضطرابات التي شهدتها مصر بعد الثورة في «المرشد والمشير»

رؤية

القاهرة- صدر حديثا كتاب “المرشد والمشير”، للكاتب الصحفي محمد زيان، وفيه يتناول من خلال رؤية خيالية، الواقع الذي عاشته مصر خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2012، وهي فترة الاضطرابات التي شهدتها البلاد، وتولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد.

ويتناول حكاية جماعة الاخوان وعلاقتها بالميدان وأحداث يناير 2011 ونزول أعضائها إلى الميادين، وحرق السجون ومقرات الحزب الحاكم، والاجتماعات التي شهدتها المقرات المختلفة للتنظيم لإقرار واقع سياسي بالقوة في البلاد تحت مظلة الحرق والتدمير الذي طالما مارسته الجماعة عبر الجناح الخاص، أو التنظيم العسكري الذي تتلخص مهمته في عمليات القتل والاغتيال.

ويلقي الكتاب الضوء على عمليات الإرهاب السياسي والمسلح الذي نفذته في البلاد، وحقيقة التنظيم الخاص وأعضائه، حيث يفرد سردًا مطولًا – في كتابه – الذي قدمه الأديب الراحل “يوسف الشاروني – لهذا التنظيم واجتماعاته ودوره في صعود الجماعة بالقوة للحكم، وتعليمات المرشد لحرق البلاد والعباد.