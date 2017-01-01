البابا تواضروس يشكر السيسي والقوات المسلحة عقب ترميم الكنيسة البطرسية

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القاهرة – شكر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساهمتها في عودة الكنيسة البطرسية كما كانت.

وقال البابا فى عظته خلال صلاة القداس، اليوم الأحد، بالكنيسة البطرسية: “حينما نحتفل بأخواتنا الشهداء نرتبط أكثر بوعد الله.

وأضاف قائلاً: “الله يبارككم جميعاً وفي بلادنا اطمئنان واثقين أن الصلاة تستطيع أن تغيير وجه العالم، وليباركنا مسيحنا فى هذا العام الجديد، ويبارك كل بيت وكل شخص ويعطينا أن نمجد اسمه على الدوام”.