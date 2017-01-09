البحرية الأمريكية تطلق النار باتجاه قوارب إيرانية في مضيق هرمز

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واشنطن – أطلقت البحرية الأمريكية، المتواجدة في مضيق هرمز، اليوم الإثنين، طلقات تحذيرية على قوارب إيرانية رفضت الاستجابة إلى سلاح البحرية بالابتعاد عن منطقة تواجد سفنه.

ووفقًا لـ«رويترز»، قال مسؤولان أمريكيان إن سفينة من البحرية الأمريكية أطلقت طلقات تحذيرية، أمس الأحد، على 4 سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد اقترابها بسرعة كبيرة في مضيق هرمز.

وأوضح المسؤولان، أن السفينة أطلقت 3 طلقات تحذيرية، لأن السفن الإيرانية لم تستجب لنداءات التوقف.

وأضافا أن البحرية الأميركية تواصلت مع السفن الإيرانية عبر الراديو مطالبة إياها بالتوقف، كما أن طائرة مروحية أميركية أطلقت قنابل دخانية لتحذير السفن الإيرانية.