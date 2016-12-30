البحرين ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

رؤية

المنامة – رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بالإعلان عن التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في سوريا ، مؤكدة أن وقف العمليات القتالية يعد خطوة رئيسية ومهمة للانتقال إلى مرحلة الحل السياسي للأزمة السورية .

وأعربت عن أملها في التزام جميع الأطراف واحترامها لاتفاق وقف اطلاق النار لضمان الاستقرار وتمهيد الطريق للتسوية السياسية .

كما طالبت بضرورة تكثيف الجهود الدولية وتعزيز التعاون من أجل الإسراع بإنهاء هذه الأزمة والتوصل إلى حل سياسي سلمي يستند إلى بيان مؤتمر جنيف 1، بما يضمن للشعب السوري كل سبل الأمن و الاستقرار والرخاء .