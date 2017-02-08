البحرين: منع جمع الأموال في المساجد دون تصريح

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المنامة – أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بداية مشاورات بين الأوقاف السنية والشيعية، لمنع جمع الأموال في مساجد البلاد، واعتقال المخالفين، وفق ما نقلت صحيفة «الأيام البحرينية»، اليوم الأربعاء.

وكشف الوزير في مداخلة له أمام مجلس النواب البحريين، أن الوزارة تتواصل مع الأوقاف “السنية والشيعية” لتنظيم “الضبطية القضائية لكل من يجمع الأموال في المساجد، دون ترخيص”.

وقال الوزير في مداخلته، إن وزارته ماضية في مشروعها الرامي إلى تطبيق الإجراءات القانونية لتنظيم “جمع الأموال” وفق القانون، وفي إطار من الشفافية الكاملة.