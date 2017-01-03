«البحوث الإسلامية» بميانمار تشيد بزيارة «الطيب» للفاتيكان

رؤية – أميرة رضا

القاهرة – أشاد إسماعيل بن محمد -ممثل الوفد المسلم، رئيس مجمع البحوث الإسلامية في ميانمار- بدور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر- وجهوده في دعم وتعزيز جهود السلام في شتى بقاع الأرض، معتبرًا أن زيارته الأخيرة للفاتيكان ضربت أروع المثل في التعايش السلمي ودعم جهود السلام.

وقال ممثل الوفد المسلم -خلال مشاركته بفعاليات الجولة الأولى من “ملتقى شباب بورما للحوار من أجل السلام”: «إن العنف لا يجني خيرًا، ويؤثر على الاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية، معتبرًا أن الأشهر التسعة التي مضت منذ انتخابات الحكومة الديمقراطية في ميانمار وتشكيلها لجنة للتحقيق، شهدت نوعًا من التقدم والتحسن، حيث بدأت الحكومة في خطوات مهمة لتعايش السلمي في ميانمار، وهو ما شجع للمشاركة في هذا الملتقى الحواري المهم».