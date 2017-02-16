البرادعي يغرّد على تراجع ترامب عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة

رؤية – غرّد الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، اليوم الخميس، حول تراجع الرئيس الأمريكي، دونال ترامب، عن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

وكتب البرادعي، في تدوينة على حسابه بموقع «تويتر»: «ترامب يتراجع عن الالتزام بقيام دولة فلسطينية مستقلة، نعيش حالة غيبوبة عربية متكاملة الأركان»، وفقًا لما أورده موقع “المصري اليوم”.

وأكد الرئيس دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، مع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتينياهو، تخلي إدارته عن مبدأ حل الدولتين.

وأعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم، أن الولايات المتحدة لم تعد متمسكة بحل الدولتين كأساس للتوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.