البرلمان الإسباني يبحث التنازل عن مسرح سيرفانتيس للمغرب

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مدريد- من المتوقع أن يناقش البرلمان الإسباني مصير مسرح “سيرفانتيس” التاريخي، المتواجد في مدينة طنجة المغربية، والذي تعود ملكيته إلى الإسبان. ومن المتوقع أن يتنازل الإسبان عن المسرح التاريخي لصالح وزارة الثقافة المغربية، أو لصالح الجماعة الحضرية لطنجة، وهو ما سيسمح بترميم هذا المكان التراثي، الذي يعد أقدم مسرح في المغرب.

وقال نائب عمدة مدينة طنجة، محمد أمحجور، إن تنازل المملكة الإسبانية عن مسرح “سيرفانتيس” هو نتيجة لمشاورات سابقة. وأوضح أن التنازل عنه لصالح الدولة المغربية “مسألة وقت”، في انتظار مصادقة البرلمان الإسباني عليه.

وشدد المسؤول الجماعي على أن تسلم الدولة المغربية هذا المسرح الثقافي، باعتباره معلمًا تاريخيًا، سيسمح بالشروع في عملية ترميمه، وإعادة الاعتبار إليه، بعدما تعرض للإهمال لسنوات عديدة، وفقا لصحيفة «المغرب اليوم».

وتوقع أن يكون التنازل في صيغة “هبة” للمغرب، سواء كانت لصالح وزارة الثقافة المغربية، أو الجماعة الحضرية، مما سيمكّن من العمل على ترميم هذا المعلم التاريخي، الذي يزيد عمره عن قرن من الزمن.