البرلمان العربي يدعو رؤساء المجالس للانعقاد 11 فبراير

رؤية

القاهرة – يعقد البرلمان العربي الاجتماع السنوي الثاني، مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في 11 فبراير (شباط) المقبل، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وذكر موقع «24»، نقلا عن بيان صادر عن البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، فإن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي،، وجه الدعوة إلى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية لحضور اجتماع البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي يأتي انعقاده الدوري تفعيلاً لإعلان القاهرة الذي توج أعمال الاجتماع الأول الذي انعقد في فبراير(شباط) من العام الماضي، وذلك لتعزيز العلاقة بين البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات في الدول العربية، وتوحيد المواقف في القضايا العربية الاستراتيجية والكبرى، وتمكين البرلمانات من تجسيد البعد الشعبي في منظومة العمل العربي المشترك.

وأوضح البيان أن الاجتماع سيناقش ما يتعرض له العالم العربي من أوضاع استثنائية تستدعي مضاعفة الجهود العربية المشتركة، أكثر من أي وقت مضى، لمعالجة القضايا الشائكة، والتحديات الملحة، والتهديدات الماثلة للأمن القومي العربي، جراء تنامي ظاهرة الإرهاب، وتمدد الجماعات الإرهابية، والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعلى وجه الخصوص التدخل الذي يقوم به النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول.

كما سيبحث المؤتمر الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني ودور المجالس والبرلمانات العربية في دعم صمود الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وسيصدر عن الاجتماع الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية اعتماد وثيقة- ترفع إلى القادة العرب في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الثامن والعشرين على مستوى القمة والذي سيعقد في المملكة الاردنية الهاشمية في مارس (آذار)المقبل، تتضمن رؤية البرلمانات العربية في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الأمة العربية.