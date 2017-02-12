البرلمان المصري يحيل مشاريع قوانين الاستثمار والعمل والمواريث إلى اللجان المختصة

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القاهرة – قرر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، إحالة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والإدارة المحلية.

وأحال عبدالعال، في جلسة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.

وأحال «عبدالعال» كذلك مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة.

كما أحال رئيس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2017 بشأن الموافقة على خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة مصر (ممثلة في وزارة التعاون الدولي) بشأن المعونة الفنية (منحة) بمبلغ 200 ألف دينار كويتي لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعي إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية ومصنع لانتاج شرائح الطاقة الشمسية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفقا لـ«المصري اليوم».