«البريء» تروي حكاية كاتب لم يستطع التعايش مع العائلة

رؤية

باريس- صدر حديثا عن دار غراسيه، رواية «البريء» للكاتب الصحفي والسينمائي كريستوفر دونر، تحكي عن كاتب ترك المنزل العائلي «الذي رأى أنه كان يخنقه ويعرقل مسيرته كممثل»، عصامي، لا يحمل شهادات جامعية، أو تعليما مدرسيا متواصلا، كان قريبا من الفيلسوف الفرنسي الكبير بول ريكور، اشتغل في جريدة «فرانس سوار»، وكتب للفتيان «رسائل إلى أخي الصغير»، وروايات خيالية للراشدين.

يقول الناقد اليكسي بروكا عن الكتاب إنه يشبه كل كيليشيات السائدة «من يساري، إلى متعب نفسياً، وعائلة تبني فرقة مسرحية جوالة في الطريق»، وفقا لصحيفة «المستقبل».

يقول الكاتب: «بين غيتار كلاسيكي وصراع الطبقات، أقف عارياً لصورة مخصصة»، وليس خطأ الكاتب إذا كان شبابه، كما يرويه، يجمع بين أب شيوعي، وأم محللة نفسية، وأصدقاؤهما دائماً أغنياء، فنانون ومشهورون، ليس هو مسؤولاً إذا كان تربّى في عالم مميز، مطبوع بالحرية الجنسية، والإجازات في سانت ترونير، والنشاط الثوري. لكن بفضله، وبفضل كتابته وسخريته نرافقه في هذا العالم، ونجد ألواناً غير مسبوقة، مؤثرة، وأسباباً للضحك».

حكاية كاتب في عائلة لم يستطع أن يتعايش معها، بكل مسالكها، وأجوائها، وعاداتها ومفارقاتها!

كأنه «البريء» في وسط جحيم هائل!