«البريميرليج».. «هال سيتي» يقاتل من أجل تفادي الهبوط

رؤية

لندن – يرغب ماركو سيلفا -مدرب هال سيتي- في الابقاء على فريقه في حالة تركيز قبل توجهه للقاء أرسنال صاحب المركز الرابع في البريميرليج، محذرًا من أن فريقه ليس بعيدًا عن منطقة الخطر على الرغم من حصده لنقاط أمام مانشستر يونايتد وليفربول.

وتحسن مستوى هال -الذي تقدم في جدول الترتيب عندما تولى سيلفا المسؤولية في الخامس من يناير الماضي- في الأسابيع الأخيرة وتعادل مع مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، وفاز على ليفربول 2-صفر مطلع الاسبوع الماضي ليتقدم نحو المركز 18 في جدول الترتيب.

وقد يبعد الفوز على أرسنال فريق هال عن منطقة الهبوط لأول مرة منذ أكتوبر الماضي، إلا أن سيلفا قال إن فريقه أمامه طريق طويل يجب أن يقطعه.

ونقلت «رويترز» عن المدرب البرتغالي خلال مؤتمر صحفي، الخميس، «يجب أن نحقق هدفنا بالبقاء في الدوري الممتاز. من المهم بقاء اللاعبين في حالة تركيز على أقدامهم لأننا لم نحقق أي شيء بعد».

وسيغيب المدافع مايكل داسون المصاب في ربلة الساق والمهاجم ابلهرنانديز المصاب في عضلات الفخذ الخلفية لعدة أسابيع مقبلة لكن لاعب الوسط الدولي المصري أحمد المحمدي يمكن ان يلعب امام ارسنال عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الامم الإفريقية.